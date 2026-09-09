Путин повторяет ошибку нацистской Германии при бомбардировке Киева, – Сикорский

В то же время ежедневные убийства мирных жителей в Киеве не влияют на способность Вооруженных сил Украины защищать Донецкую область.

Инициатор войны и российский диктатор Владимир Путин ошибается в расчетах относительно вероятных последствий своих постоянных бомбардировок Киева. Подобную ошибку допустили немецкие нацисты во время постоянных налетов на Лондон в период Второй мировой войны. Об этом вице-премьер-министр, министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в программе"Gość Wydarzeń".

"Считаю, что Путин допускает ту же ошибку, что и нацистская Германия, бомбардируя Лондон", – убежден Сикорский.

Глава МИД Польши считает, что Путин войну все равно проиграл.

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"На мой взгляд, ошибка заключается в том, что, во-первых, когда наносишь удары по городу и убиваешь 2–12 человек ежедневно, это никоим образом не влияет на способность украинской армии защищать Донбасс. Зато россияне могут думать, что это запугает население и повлияет на его отношение к политической власти", – отметил Сикорский.

Впрочем, он подчеркивает, что когда люди подвергаются нападениям, они сплочаются вокруг власти. И в такой ситуации украинцы, в свою очередь, наносят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По мнению Сикорского, в этой связи возникает принципиальный вопрос.

"Вопрос в том, у кого какие карты на руках. Если украинцам удастся уничтожить более половины российских нефтеперерабатывающих мощностей, то у Путина возникнут физические проблемы с ведением этой войны", – заявил Сикорский.

Атаки на Киев – что известно

Как сообщал УНИАН, с конца августа российские захватчики практически непрерывно, постоянными волнами реактивных дронов, наносят удары по Киеву. В результате этих атак гибнет гражданское население, а также разрушаются и повреждаются гражданские объекты в столице, как многоквартирные дома, так и складские помещения, используемые для хозяйственной деятельности и хранения продовольственных запасов.

Как отмечает директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, основная цель российской армии во время атак, в частности по Киеву, – перегрузить украинскую противовоздушную оборону. Силам обороны необходимо увеличение количества средств радиолокации и удешевление средств перехвата.

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