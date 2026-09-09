Apple покажет новые iPhone уже через несколько часов: последние слухи и утечки

Проверить слухи можно будет уже в 20:00 по киевскому времени.

Сегодня, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени Apple проведет главную презентацию года. Ожидается, что компания представит первый складной iPhone, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, Apple Watch Series 12 и Ultra 4, AirPods 5 и, возможно, другие новинки.

Незадолго до мероприятия Bloomberg раскрыл сразу 20 последних подробностей о будущих устройствах.

Складной iPhone будет называться iPhone Duo.

iPhone Duo получит поддержку Apple Pencil.

Поставки iPhone Duo покупателям начнутся уже в октябре. При этом пока неизвестно, когда откроются предварительные заказы.

iPhone Duo будет доступен в белом и темно-синем цветах.

Базовая версия iPhone Duo получит 256 ГБ памяти. В США цена смартфона будет стартовать от $1999.

iPhone Duo оснастят чипом A20 Pro и модемом C2 с поддержкой 5G.

Складной iPhone получит две основные камеры на 48 Мп. Телефотокамеры у него не будет.

Для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появится новый темно-красный цвет.

Видео дня

Модели iPhone 18 Pro будет отличаться рекордной автономностью – особенно Pro Max.

В iPhone 18 Pro появится улучшенная испарительная камера, которая должна эффективнее отводить тепло и снижать риск перегрева.

По крайней мере у одной модели iPhone 18 Pro камера будет иметь переменную диафрагму для лучшего контроля над глубиной резкости.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max подорожают всего на $100 по сравнению с моделями iPhone 17 Pro. Это означает, что iPhone 18 Pro будет стартовать с $1199, а iPhone 18 Pro Max – с $1299.

Dynamic Island в iPhone 18 Pro станет примерно на 35% меньше и сможет одновременно отображать три Live Activities вместо двух.

Обычный iPhone 18 сегодня ждать не стоит. Его релиз состоится в первом квартале 2027 года.

Модели Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 получат новые варианты цвета корпуса.

Для Apple Watch Series 12 будет доступна версия с керамическим корпусом.

Apple Watch Ultra 4 сможет работать дольше без подзарядки, чем нынешняя Ultra 3.

Сегодня будет анонсировано совершенно новое приложение Readiness для Apple Watch.

Новые Apple Watch будут показывать ИИ-сводки событий за день, включая разговоры с другими людьми.

Apple представит сразу две версии AirPods 5: с активным шумоподавлением и без него.

Сегодняшняя презентация станет первым крупным мероприятием Apple для нового СЕО Джона Тернуса, который 1 сентября сменил на этом посту Тима Кука, руководившего компанией 15 лет. Новый глава, комментируя грядущие продукты компании, заявил, что Apple снова готова "изменить мир".

Напомним, в конце августа Apple без отдельного мероприятия представила новое поколение Mac mini на чипсетах M5 Pro и M6. Это первое обновление мини-ПК с 2024 года, а также последний продукт, выпущенный при Тиме Куке.

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