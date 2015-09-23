Папа Римский 40 минут проговорил с Обамой наедине
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, президент США, принимавший у себя в гостях главу Римско-католической церкви, провел с ним 40-минутную беседу с глазу на глаз.
Поскольку эта встреча носила приватный характер, ее содержание не будет разглашаться, проинформировали в пресс-службе, передает Русская служба ВВС.
Барак Обама и папа Франциск встретились в Овальном кабинете утром в среду вскоре после кратких выступлений на лужайке перед Белым домом.
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Это первый визит нынешнего понтифика в Соединенные Штаты. Перед началом беседы Обама и Франциск обменялись подарками.
Президент вручил папе статуэтку взлетающего голубя, который является международным символом мира и христианским символом Святого Духа.
"Этот особый подарок служит знаком нашего почтения неустанной заботы понтифика о самых уязвимых и незащищенных людях нашего мира", - сказали в Белом доме.
Обама также вручил понтифику ключ от дома Элизабет Энн Сетон - первой урожденной американки, которую католическая церковь причислила к лику святых за ее неустанную помощь нуждающимся. В этом году отмечается 40-летие ее канонизации.
Со своей стороны, Папа Римский вручил президенту США бронзовый барельеф доски в память о Всемирной встрече семей, проходящей в этом году в Филадельфии. Ожидается, что на этом мероприятии, ставшем официальным поводом для его визита в США, Папа Римский проведет богослужение.