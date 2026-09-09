OpenAI выпустила самый мощный генератор картинок – он доступен бесплатно в ChatGPT

Обновление доступно всем, включая бесплатный тариф, в рамках обычных лимитов.

OpenAI выпустила новую модель для генерации изображений Images 2.5 и сделала ее доступной для всех пользователей ChatGPT. Компания называет ее "самым мощным генератором" за всю историю.

Нейросеть научилась создавать картинки в два раза быстрее, а задержка отклика упала на 50% по сравнению с предыдущей версией. Заявляется, что Images 2.5 лучше разбирается в стилях изображений и точнее передает детали изображений-референсов.

Среди новых функций появилась Sketch, которая позволяет нарисовать идею изображения вместо написания промпта, а нейросеть превратит это в готовое изображение с учетом стиля и текстовых уточнений. К примеру, его можно использовать, чтобы быстро нарисовать планировку комнаты или обозначить контуры одежды.

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OpenAI отдельно улучшили работу ИИ с человеческими лицами. Images 2.5 точнее сохраняет черты человека с исходной фотографии при переносе в другую сцену, лучше передает освещение и текстуры и стабильнее сохраняет композицию при долгих диалогах с чередой правок.

Обновление уже вышло для всех сегодня, 9 сентября, включая владельцев бесплатных аккаунтов ChatGPT. Инструмент работает в браузерной версии, мобильном приложении и клиенте для ПК.

Напомним, ранее в этом месяце OpenAI выпустила флагманскую модель GPT-6 Astra, которая приблизила ИИ к человеческому уровню. "Все, что вы можете сделать на компьютере, Astra может сделать за вас быстрее", говорят авторы.

Компания-разработчик Anthropic призвала техгигантов заключить сделку и замедлить развитие ИИ. Новейшие модели приблизились к этапу рекурсивного саморазвития, которое может нести риски для всего человечества.

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