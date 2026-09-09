Одна профессия, но разные зарплаты: на каких вакансиях в Украине самый большой разрыв в оплате

Наибольшие различия в уровне заработной платы между регионами наблюдаются преимущественно в строительной сфере.

В Украине в рамках одной вакансии фиксируется существенная разница в зарплате. Наибольший разрыв выявлен для профессии фасадчика, говорится в исследовании "OLX Работа", которое имеется в распоряжении УНИАН.

Наибольшие разрывы в заработной плате наблюдаются в сфере "Строительство/облицовочные работы" для следующих вакансий:

Фасадчик. Максимальную медианную заработную плату определили в Закарпатской области – 115 000 грн, а минимальную – в Николаевской области – 45 000 грн. Таким образом, разрыв в заработной плате составляет 70 000 грн – 155,6%. Маляр на строительстве. Во Львовской области медианная зарплата составляет 94 250 грн, а в Черновицкой – 45 750 грн. Разница в зарплатах – 48 500 грн (106%). Плиточник. Киевская область лидирует по показателю медианной зарплаты – 107 500 грн. Минимальный показатель в Полтавской области – 52 500 грн. Разница составляет 104,8% и 55 000 грн. Каменщик. Максимальная зарплата наблюдается во Львовской области – 115 000 грн, а минимальная – в Житомирской области – 57 500 грн. Разница в зарплатах составляет 57 500 грн (100%). Штукатур. В Киеве показатель медианной зарплаты достиг 100 000 грн, тогда как в Запорожской области он составляет 50 000 грн. Как и в случае с вакансией каменщика, разница достигает 100% и 50 000 грн.

По результатам исследования, следующей идет сфера "Колл-центры/Телекоммуникации" и вакансия "Оператор чата". Ивано-Франковская область здесь лидирует по показателю медианной зарплаты – 95 000 грн. Минимальный показатель в Запорожской области – 50 000 грн. Таким образом, разница составляет 45 000 грн (90 %).

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Существенная разница в зарплате также наблюдается в сфере "Логистика/Склад/Доставка". В Хмельницкой области медианная зарплата дальнобойщика составляет 87 500 грн, а в Сумской – 50 000 грн, то есть разрыв в зарплате равен 37 500 грн (75%).

Аналитики указали, что медианная зарплата стоматолога в Кировоградской области составляет 95 000 грн, а в Житомирской – 57 500 грн. Как и в случае с вакансией дальнобойщика, разница достигает 37 500 грн (65,2 %).

В то же время электрику на строительстве в Сумской области в среднем платят 72 500 грн, а вот в Черновицкой – 45 000 грн. Таким образом, разница в зарплате составляет 27 500 грн, то есть 61,1%.

Кроме того, заметная разница в медианной зарплате наблюдается также у руководителя отдела продаж. Так, в Винницкой области она составляет 110 000 грн, а в Житомирской – 68 750 грн. Разница в зарплате – 60% или 41 250 грн.

Медианная зарплата кузовщика на СТО в Киеве – 90 000 грн. В Харьковской области этот показатель ниже на 56,5% и составляет 57 500 грн.

Строителю во Львовской области готовы платить 70 000 грн в месяц, а в Запорожской области – 45 000 грн. Таким образом, разница составляет 55,6%, то есть 25 000 грн.

Разница в зарплате по Украине также ощутима для электрика на производстве. В Кировоградской области медианная зарплата составляет 79 702 грн, а в Николаевской – 52 500 грн. Таким образом, разрыв в зарплатах – 27 202 грн (51,8%).

Аналитики отметили, что разница в медианной зарплате составляет 40% (20 000 грн) для:

Прораба: месячный оклад в Винницкой области – 70 000 грн, а в Сумской – 50 000 грн. Сантехника: в Черниговской области готовы платить 70 000 грн, тогда как в Николаевской – 50 000 грн. Автомаляра: в Киеве медианная зарплата составляет 70 000 грн, а в Черниговской области – 50 000 грн.

Зарплатный разрыв наблюдается и у машинистов экскаваторов. В Ривненской области медианная зарплата составляет 65 000 грн, а в Тернопольской – на 30% меньше: 50 000 грн.

Медианная зарплата монтажника на производстве в Закарпатье составляет 64 500 грн, а в Ривненской области – 51 250 грн. Разница достигает 25,9% или 13 250 грн.

В то же время оклад автоэлектрика в Закарпатье составляет 70 000 грн, а в Черкасской области – 56 250 грн. Разница – 13 750 грн или 24,4%.

Трактористу в Ивано-Франковской области в среднем платят 60 000 грн в месяц, а в Житомирской – 50 000 грн, то есть на 20% меньше.

Эксперты добавили, что наибольшие разрывы в заработной плате наблюдаются преимущественно между западными и восточными областями Украины, на что в основном влияют фактор безопасности и ситуация на рынке труда конкретного региона – в частности, спрос на определенных специалистов. Однако есть и исключения. Так, в Сумской области электрикам на строительстве платят на 61,1% больше, чем в Черновицкой.

Работа в Украине – последние новости

Подорожание проезда в Киеве ударило по работникам с невысокими доходами, которые не могут работать удаленно. В частности, среди них медики, воспитатели детских садов, библиотекари, учителя и работники коммунальных учреждений и предприятий. В то же время для киевлян с минимальной заработной платой дорога на работу теперь может отнимать треть заработка.

В Украине выросли зарплаты у представителей производственных профессий – специалисты в некоторых случаях получают 50 000 гривен. По результатам исследования "OLX Работа", общая медианная зарплата по Украине составляет 30 500 грн. В Киевской области и столице заработная плата в производственных профессиях выросла на +18% и +23% соответственно.

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