Россия остановила добычу газа в Черном море из-за украинских атак

Предприятие "Черноморнефтегаз" перестало оказывать существенное влияние на экономику временно оккупированного Крыма.

Российская компания "Черноморнефтегаз" утратила статус системообразующего предприятия временно оккупированного Крыма. Соответствующее распоряжение подписал глава оккупационных властей украинского полуострова Сергей Аксенов, сообщают "Крым.Реалии".

До этого "Черноморнефтегаз" на протяжении многих лет занимался разведкой, освоением и разработкой месторождений нефти и газа у берегов временно оккупированного Крымского полуострова. Однако уже с июня 2022 года предприятие резко сократило добычу газа и фактически перестало использовать месторождения на шельфе Черного моря. Из-за этого к концу 2024 года объем добычи в Крыму уменьшился на 28,1%.

Оккупационные чиновники объясняют, что "Черноморнефтегаз" был официально исключен из списка системообразующих предприятий в связи с тем, что компания не демонстрировала необходимых показателей добычи, выручки, занятости и т. д.

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Крымский перечень системообразующих предприятий был сформирован коллаборантами в 2020 году. В него вошли организации, которые "существенно влияли на занятость местного населения и социальную стабильность". В частности, перед компаниями топливно-энергетического сектора ставились следующие задачи:

добыча природного газа, нефти и газового конденсата в объеме не менее 1,5 млрд кубометров;

передача и распределение электроэнергии, а также технологическое подключение к электросетям с выручкой не менее 20 млрд рублей;

транспортировка и поставка природного газа распределительными сетями и технологическое подключение к газораспределительным сетям в объеме выручки не менее 5 млрд рублей;

производство электроэнергии тепловыми электростанциями в объеме не менее 300 тыс. Гкал;

розничная торговля топливом в специализированных магазинах с общей численностью работников не менее 500 человек.

"Черноморнефтегаз" официально перестал соответствовать вышеуказанным критериям.

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