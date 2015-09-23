Египет заявил о ликвидации всех боевиков на Синае

Об этом сообщает Газета. Ру со ссылкой на Al Arabiya.

По данным египетских военных, в течение 16-дневной кампании были уничтожены десятки исламистов.

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Армия Египта утверждает, что «достигла своих целей» в уничтожении боевиков, а также их укрытий и оборудования. В антитеррористической операции участвовали специальные силы, бронетанковые дивизии и воздушные силы.

Следующей фазой спецоперации станет освобождение городов Северного Синая – Эль-Ариш, Шейк-Сууэид и Рафа.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой признана незаконной в ряде стран, в том числе в России.