Египет заявил о ликвидации всех боевиков на Синае
19:14, 23 сентября 2015Мир
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Египет заявил о ликвидации всех боевиков террористической группировки «Исламское государство» на Синайском полуострове.
Египет завершил операцию по уничтожению боевиков ИД на Синае / google.com.ua
Об этом сообщает Газета. Ру со ссылкой на Al Arabiya.
По данным египетских военных, в течение 16-дневной кампании были уничтожены десятки исламистов.
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Армия Египта утверждает, что «достигла своих целей» в уничтожении боевиков, а также их укрытий и оборудования. В антитеррористической операции участвовали специальные силы, бронетанковые дивизии и воздушные силы.
Следующей фазой спецоперации станет освобождение городов Северного Синая – Эль-Ариш, Шейк-Сууэид и Рафа.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой признана незаконной в ряде стран, в том числе в России.
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