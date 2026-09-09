Атака на Киев: дрон упал на многоэтажный дом в Днепровском районе (фото)

Кличко сообщает о пожаре; число пострадавших в столице возросло до 9.

Во время налета российских дронов на Киев в Днепровском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на многоэтажный дом, возник пожар. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Падение дрона на многоэтажный дом в Киеве. В Днепровском районе, по предварительной информации, БПЛА упал на многоэтажный дом. Есть пожар", – написал он.

При этом он отмечает, что экстренные службы направляются на место удара.

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В пабликах в Telegram пишут, что падение произошло вблизи жилого комплекса в Киеве "Комфорт Таун". На фото видно, как над зданиями поднимается дым.

Кличко также сообщил, что сегодня, 9 сентября, в Киеве в результате вражеских атак уже пострадали 9 человек.

Он также пишет о том, что в Днепровском районе произошло возгорание в складском здании в результате падения БПЛА. Кроме того, по данным мэра, в этом же районе произошло возгорание травяного настила в результате падения БПЛА.

"Также обломки упали на открытой территории – тоже в Дарницком районе. Там поднимается дым. Экстренные службы направляются на места", – написал Кличко.

Российские дроны в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 сентября, утром российский дрон попал в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На 12 этаже возник пожар, зафиксировано разрушение стен.

В Дарницком районе за несколько минут до 8:00 утра прогремел сильный взрыв. В то время еще действовала воздушная тревога.

Россияне атаковали дом возле "ЖК Great" на Днепровской набережной.

Тогда сообщалось, что в результате утренней атаки врага пострадали 5 человек. Троих раненых медики госпитализировали. Позже полиция Киева добавила, что среди пострадавших – беременная женщина.

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