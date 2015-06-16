Бывший президент Египта Мурси приговорен к пожизненному заключению

Также каирский уголовный суд подтвердил смертные приговоры троим лидерам движения "Братья-мусульмане" по делу о госизмене и шпионаже, в том числе главному казначею группировки Хейрату аш-Шатеру, передает Би-би-си.

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16 мая Мохаммед Мурси был приговорен к смертной казни по обвинению в причастности к массовому побегу из тюрьмы в 2011 году.

Вместе с бывшим президентом по делу о массовых побегах из тюрем во время "арабской весны" 2011 года к смертной казни были приговорены еще более 100 подсудимых.