60 ракет за ночь: США транжирят боезапас Patriot 'в режиме пулемета', – аналитики (видео)

Прошлой ночью во время новой иранской атаки на американскую военную базу Муваффак-Салти в Иордании военные США, возможно, применили сразу около 60 зенитных ракет систем Patriot. Об этом пишет Defense Express, анализируя кадры, распространившиеся в Сети.
Атака произошла в ночь на 9 сентября. По официальной информации министерства обороны Иордании, системы противовоздушной обороны перехватили 18 из 20 баллистических ракет, запущенных Ираном. Еще две ракеты, вроде как, упали, не достигнув намеченных целей.
В то же время, как отмечает издание, видеозаписи с места событий позволяют предположить, что фактическая картина могла отличаться от официальных сообщений.
Впрочем, основной акцент в материале сделан не на количестве перехваченных целей, а на числе ракет-перехватчиков, которые были израсходованы при отражении удара. По оценке Defense Express, американские батареи Patriot работали с чрезвычайно высокой интенсивностью.
"Несколько батарей Patriot работали в режиме "пулемета". По общим кадрам можно оценить, что в целом было выпущено около 60 зенитных ракет Patriot. В то же время оценки в 100 единиц, которые иногда можно встретить, выглядят несколько завышенными", – говорится в публикации.
В Defense Express подчеркивают, что речь идет именно об американских комплексах Patriot с американскими экипажами, поскольку в самой Иордании этих систем никогда не было. Следовательно, объяснить такое большое количество использованных ракет-перехватчиков тем, что это якобы работали неопытные иорданские военные, не получится.
К тому же Иран уже не в первый раз за последние месяцы атакует именно эту военную базу, поэтому дислоцированные здесь зенитчики отражают иранские удары также не в первый раз. Поэтому отсутствие боевого опыта у операторов Patriot, по оценке Defense Express, не может служить объяснением масштабного расхода столь дефицитных ракет.
Глобальный дефицит ракет для Patriot
Как писал УНИАН, иранская авантюра Трампа привела к значительному глобальному дефициту ракет-перехватчиков для систем Patriot. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за полтора месяца активных боевых действий в феврале-апреле Соединенные Штаты израсходовали от 1060 до 1430 таких ракет. Это привело к тому, что американские запасы существенно сократились – по оценкам экспертов, США могли израсходовать до половины имеющегося арсенала. Также значительно сократились запасы зенитных ракет у стран Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и другие).
Производство перехватчиков PAC-3 MSE компанией Lockheed Martin составляет всего около 620 единиц в год, что катастрофически недостаточно для покрытия потребностей США, Украины и союзников. Крупные партии новых ракет начнут поступать на американские склады только с мая 2029 года, а полное восстановление запасов растянется на годы.
Ситуация осложняется тем, что война с Ираном полностью перевернула предыдущие расчеты по распределению этих дефицитных боеприпасов. Ранее почти весь объем производства делился между США и Украиной, а теперь его приходится распределять между гораздо большим количеством стран, готовых платить высокую цену. Это напрямую влияет на возможности Украины сбивать российские баллистические ракеты, количество которых Москва продолжает наращивать.