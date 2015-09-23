Die Welt: В США Китай получит все или ничего

Измученный экономическим кризисом и скомпрометированный Северной Кореей, председатель КНР Си Цзиньпин посетил президента США Барака Обаму. Поездка обречена на успех. Он даже идет на уступки.

Об этом пишет Джонни Эрлинг в своей статье «В США Китай получит все или ничего», опубликованной на сайте газеты Die Welt.

В течение почти девяти месяцев, Пекин готовил «исторический государственный визит» своего президента Си Цзиньпина в США и его выступление в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Но многое изменилось с начала планирования. Еще в начале года Си считал, что сможет выступить крепким и уверенным перед своим американским коллегой Бараком Обамой. Процветающая китайская экономика, растущие курсы на фондовых рынках и стабильная национальная валюта юань обеспечивали возможность выступления на одном уровне.

Но спустя полгода, появилась другая картина. Неудачи, вызванные крахом фондового рынка, мировая неопределенность из-за девальвации юаня и ранее неизвестный нисходящий тренд экономики Китая теперь превратил уверенного Си в измученного посетителя.

Северная Корея опозорила руководство Китая

Ко всему прочему, в минувшие выходные Народная Республика раскрыла свою внешнеполитическую слабость, когда стало очевидно, насколько ничтожно влияние Пекина на своего непредсказуемого союзника Северную Корею. Министр иностранных дел Китая Ван И перед представителями США, России, Японии и Южной Кореи призвал попытаться убедить Северную Корею отказаться от своего ядерного вооружения. Но приглашенные представители Северной Кореи даже не удосужились появиться на шестисторонних переговорах в Пекине.

Горький момент для руководства Китая, один год назад проходили аналогичные переговоры с заместителем министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гваном и переговорщиком по ядерному вопросу Ли Ен Хо. На этот раз И публично выслушал двух журналистов из Пхеньяна. Правительство Китая было обмануто.

Соглашение десять лет назад, которое было заключено в рамках шестисторонних переговоров, и в котором Северная Корея обязалась обеспечивать безъядерный корейский полуостров, в глазах Пхеньяна – макулатура.

Лидеры КНДР отозвали свои обещания, в 2008 году отказались от участия в каких-либо турах и использовали время переговоров, чтобы после проведения трех подземных ядерных испытаний и запуска ракет дальнего радиуса действия, вооружиться до уровня де-факто ядерного государства.

На прошлой неделе, Пхеньян снова выставил Пекин на посмешище. Во-первых, Северная Корея снова ввела в эксплуатацию свой реактор на пять мегаватт и начала обогащение урана, чтобы «количественно и качественно» сконструировать лучшее ядерное оружие. Тогда было объявлено о запуске еще одной ракеты дальнего радиуса действия, несмотря на любые санкции ООН.

Больше, чем просто потеря лица

Для Пекина, бесцеремонность Северной Кореи означает больше, чем просто потеря лица. Си теряет внешнеполитическую проблему безопасности, с которой он с успехом мог бы выступить в рамках государственного визита в Соединенные Штаты. Ранее Китай был важным партнером также потому, что Соединенные Штаты надеялись, что он может оказывать влияние на Северную Корею.

Кроме того, недавний гигантский военный парад в Пекине порождает вопросы о внешнеполитических намерениях Китая. Он показал, главным образом, современные, хорошо применяемые для наступления системы вооружения, с помощью которых Китай хочет защитить свои глобальные коммерческие интересы. В то же время спутниковые изображения, опубликованные на прошлой неделе, демонстрируют дальнейшую экспансию в Южно-Китайском море.

Военно-морской флот Пекина осуществляет там строительство третьей траектории на искусственных островах на спорной морской территории в районе Наньша-Спратли. Вокруг архипелагов, согласно предположениям, есть большие запасы нефти и газа. Поэтому, кроме Китая, на острова претендуют Вьетнам, Филиппины, Бруней, Малайзия и Тайвань.

Поэтому, для лидера КНР Си Цзиньпина во время путешествия в США, речь идет о многих важных вещах, или даже обо всех. Пропаганда Пекина говорит о «событии века». Су Гэ из влиятельного Международного института стратегических исследований даже сравнивает визит Си с визитом в США Дэн Сяопина в 1979 году, который ознаменовал открытие страны.

Газета партийной школы ЦК "Study Times" поместила цитату партийного лидера о его поездке в США на первую страницу, как это когда-то делали газеты с «высшими инструкциями» Мао.

Си призывает к новому, особому альянсу сверхдержав между Китаем и США. Он не только «принесет удачу обеим странам, но также мир и развитие для всего мира».

Несмотря «на множество важных общих интересов», есть и некоторые разногласия. «Если оба сосредоточатся на серьезной ситуации, будут ценить и уважать основные интересы друг друга, избегать стратегических просчетов и действовать конструктивно, то они смогут уладить свои разногласия».

Видимо, проблемы между двумя странами увеличиваются, а не уменьшаются. Это относится и к их ожесточенному спору из-за кибер-шпионажа, когда американские власти взломали компьютеры и украли личные данные миллионов государственных служащих. В «свою очередь», кибер-преступникам в Китае недавно удалось, с помощью 40 зараженных вредоносных приложений взять под контроль платформу для загрузки приложений для iPhone и IPad компании Apple. Друзья так друг с другом не поступают.

Речь идет также о большом количестве новых идеологизированных законов для преследования религиозных групп. Сложный вопрос – усугубление репрессий против групп по защите гражданских прав и неправительственных организаций (НПО), по отношению ко все большему количеству преследованных и арестованных юристов и ухудшению баланса в области прав человека. В открытом письме, Ассоциация международных авторов Pen обратилась к Си и пожаловалась на произвольные приговоры против инакомыслящих, как, например, против лауреата Нобелевской премии Лю Сяобо, приговоренного в 2104 году к пожизненному заключению уйгурского интеллектуала Ильхама Тохти или против 71-летнего бывшего автора Deutsche Welle Гао Ю.

Положительные новости в климатической политике

Однако, положительным оказывается сотрудничество Китая и США в климатической политике. Оба хотят договориться о новых инициативах, которые должны быть вынесены на повестку дня на климатическом саммите в начале декабря в Париже. Здесь стоит чего-то ожидать. Поскольку и Си, и Обама хотят использовать политику в области климата, чтобы закончить свою встречу успешными заголовками.

Для Си это важно: в октябре ему предстоит специальный внутриполитический партийный съезд, на котором ему нужен будет положительный сигнал о тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами для нового пятилетнего плана и решений в кадровой политике.

Поэтому, переговорщики обеих стран с начала сентября лихорадочно пытаются начать процесс строительства новых мостов. Чтобы решить кибер-спор, была создана совместная рабочая группа, которая должна разработать актуальный и полезный также в случае войны кодекс поведения, выяснил "Wall Street Journal".

Обе страны не могут позволить себе провала визита Си. И с обеих сторон есть проявления доброй воли.

Так, США реабилитировали ошибочно заподозренного в шпионаже китайского ученого, и выдали одного разыскиваемого Китаем преступника, подозреваемого в совершении серьезных экономических преступлений и коррупции. В качестве ответного жеста, Пекин немного ослабил свое репрессивное отношение к иностранным журналистам, и готов дать удостоверенным корреспондентам «Нью-Йорк Таймс» рабочую визу.

Прежде всего, Госсовет КНР, по собственным данным, утвердил новые конкретные уступки для доступа на рынок иностранных инвесторов, и принял решение о существенном сокращении так называемых негативных списков, которые определяют области, по-прежнему закрытые для иностранных инвестиций. Реформы должны снова наладить переговоры о соглашении по защите китайских инвестиций с США, а потом и с ЕС.