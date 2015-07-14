"Шестерка" и Иран достигли исторического соглашения по ядерной проблеме

О том, что соглашения между "шестеркой" и Тегераном достигнуто, сообщает РБК со ссылкой на дипломатический источник Reuters. Другой иранский источник также подтвердил заключение сделки.

По словам иранского дипломата, "тяжелая работа на переговорах окупилась и ядерная сделка согласована". О подробностях соглашения пока не сообщается.

Читайте такжеПереговоры Ирана и "шестерки" продолжались всю ночь

О заключении соглашения также сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя иранской делегации, участвовавшего в переговорах в Вене.

Накануне Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что в проекте соглашения по ядерной программе указано, что инспекторы ООН должны будут иметь доступ ко всем подозрительным объектам в Иране, в том числе к военным. Источник агентства утверждал, что в случае заключения соглашения резолюция Совбеза ООН об отмене санкций может быть принята в течение месяца.

Как известно, в "шестерку" переговорщиков входят США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай.

Читайте такжеЕС объявил о созыве финального пленарного заседания Ирана и "шестерки" в Вене

Крайний срок по окончанию переговоров ранее переносился несколько раз. На прошлой неделе замглавы иранского МИДа Сейед Аракчи заявлял, что ключевым разногласием с международными переговорщиками, которое препятствует заключению соглашения, является позиция Запада по оружейному эмбарго против Ирана.

"Оружейное эмбарго само по себе не играет большой роли для Ирана, но дело в том, что для достижения сделки с Ираном должны быть отменены все санкции", — пояснял Аракчи.

После заключения соглашения ожидается, что санкции против Тегерана будут постепенно отменяться. Исламская Республика уже заявляла о планах по резкому увеличению экспорта нефти после отмены санкций — с 1,2 млн баррелей в день до 2,3 млн баррелей. 14 июля по состоянию на 09:52 на торгах в Лондоне котировки нефти марки Brent упали на 2%, до $56,72 за баррель.