Более 12 часов опоздания: поезда 'Укрзализныци' массово задерживаются

Официальную причину задержек в УЗ пока не называют.

Сегодня, 9 сентября, отмечается значительная задержка ряда поездов "Укрзализныци". Всего из графика выбились более 20 рейсов, сообщает железнодорожная компания.

Официальную причину задержек в УЗ пока не называют. Впрочем, вероятно, это связано с постоянными атаками российских БПЛА, из-за которых приходится корректировать маршруты и движение поездов.

Согласно данным "Укрзализныци", больше всего опаздывает поезд №109/110 Николаев – Львов – его задержка составляет 12 часов 20 минут. Поезд №31/32 Запорожье – Пшемысль задерживается на 4 часа 53 минуты, а №3/4 Днепр – Ужгород – на 4 часа 52 минуты.

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Еще один поезд из Николаева в Киев задерживается на 3 часа. Поезд №143/144 Сумы – Рахов опаздывает на 2 часа 43 минуты, а №39/40 Запорожье – Солотвино – на 2 часа 5 минут.

Задержки также зафиксированы у поездов, следующих во Львов, Закарпатье, Польшу, Киев, Харьков и другие направления. В частности, на 1 час 51 минуту задерживаются поезда №257/258 Черкассы – Ясиня и №129/130 и №131/132 Полтава/Кременчуг – Мукачево.

В "Укрзализныце" добавили, что время задержки рассчитывается автоматически и может меняться.

"Укрзализныця" – последние новости

8 сентября российские войска в течение дня трижды атаковали пассажирские поезда "Укрзализныци". Председатель правления "Укрзализныцы" Александр Перцовский сообщил, что одна из атак привела к ранению пассажиров осколками. Позже в "Укрзализныце" подтвердили гибель проводницы регионального поезда Днепр – Запорожье в результате вражеской атаки на пассажирский поезд.

2 сентября также были зафиксированы значительные задержки ряда поездов "Укрзализныци" из-за боевых действий.

Ночью 22 августа РФ нанесла баллистический удар по одному из железнодорожных предприятий в Дарницком районе столицы, в результате чего погиб сотрудник "Укрзализныци".

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