Украинские дроны добрались аж до Ямала и поразили стратегический завод, – СМИ (видео)

До сих пор украинские дроны так далеко не залетали.

Украинские дроны атаковали газовую инфраструктуру в Ямало-Ненецком автономном округе – главном газодобывающем регионе РФ. Об этом сообщают Telegram-каналы, а также официальные власти региона.

Как пишет Telegram-канал Exilenova+, под атакой оказался Новоуренгойский завод по подготовке конденсата к транспортировке.

"Предприятие является одним из ключевых объектов газоконденсатной инфраструктуры региона. Проектная мощность составляет около 19,5 млн тонн сырья в год", – говорится в сообщении.

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Местный губернатор Дмитрий Артюхов подтвердил факт атаки, но в соответствии с действующим протоколом сообщил, что российская ПВО якобы сбила все дроны, и всё, что прилетело, – это "обломки".

"Сегодня отражена атака беспилотника на один из промышленных объектов Нового Уренгоя. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб", – сообщил он.

Стоит отметить, что от границ Украины до Нового Уренгоя около 2800 километров по прямой.

Между тем в компании Fire Point, которая является производителем в частности дальнобойных дронов FP-1, намекнули, что атаку совершили именно их беспилотники.

"Угадайте, кто преодолел более 3300 км и успешно поразил цель", - говорится в сообщении компании под репостом информации о поражении завода в Новом Уренгое.

Газовая инфраструктура Ямала

Ямало-Ненецкий автономный округ является главным энергетическим регионом России: здесь сосредоточено более половины запасов природного газа страны, а добыча составляет около 80% от общероссийской. В то же время округ обладает значительными нефтяными ресурсами – более 13% запасов РФ, что обеспечивает ему второе место по объемам добычи после Ханты-Мансийского округа.

Как писал УНИАН, Европа до сих пор в значительной степени зависит от российского сжиженного газа, который приносит Москве миллионы евро ежедневно, несмотря на санкции. И львиную долю этих поставок Европа получает танкерами через экспортный терминал, расположенный именно в Ямало-Ненецком автономном округе.

Украина пытается превратить энергетический сектор РФ в ее уязвимое место, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и рассматривая возможность ударов по СПГ-терминалам. Однако такие действия могут вызвать конфликт с западными правительствами, ведь большинство специализированных танкеров принадлежит европейским компаниям, и успех кампании зависит от позиции ЕС в отношении импорта российского газа.

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