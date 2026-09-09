Россияне переходят на цифровую связь в 'Молниях': Флэш объяснил, чем это грозит Украине

По словам эксперта, уже сейчас стоит подумать о добавлении функции обнаружения цифрового видео в системы перехвата.

Российские оккупанты все чаще используют цифровую систему передачи видео на ударных беспилотниках "Молния". Об этом в комментарии УНИАН рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

"На "Молниях" все чаще встречается цифровая система передачи видео. Нужно быть готовыми к тому, что цифровое видео когда-нибудь полностью заменит аналоговое (в первую очередь на крыльях), и все портативные детекторы и стационарные пункты приема аналогового видео станут неэффективными", – отметил он.

Поэтому, по словам эксперта, уже сейчас стоит подумать о добавлении функции обнаружения цифрового видео в системы перехвата.

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"Изображение мы не увидим, но заметим само наличие, определим пеленг (предупредим пользователя об угрозе)", - объяснил Флэш.

Ударные беспилотники типа "Молния" – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Флэш предупредил о новых настройках российских "Молний". В частности, российские войска начали применять ударные беспилотники типа "Молния" на новых видеочастотах, которые большинство используемых детекторов либо вообще не фиксируют, либо обнаруживают с большим трудом.

В частности, противник начал использовать на "Молниях" диапазон видеочастот 4,1–4,5 ГГц (4,3–4,5 ГГц). Большинство детекторов не улавливают эти частоты или улавливают их плохо.

Главной особенностью этих дронов считается их низкая стоимость и возможность массового производства. По открытым данным, себестоимость одного такого аппарата оценивается примерно в 300 долларов.

Конструкция "Молнии" максимально упрощена: она изготавливается из фанеры, пенопласта, лёгких металлических элементов и комплектуется доступной коммерческой электроникой китайского производства.

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