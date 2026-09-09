Украина представила новую ракету для комплекса 'Вильха' с дальностью более 100 км

Ее длина составляет 7,6 метра, а общая масса – 907 килограммов.

Украина представила новую ракету для комплекса "Вильха", которая находится на завершающем этапе испытаний. Как сообщает "Милитарный", ракета, разработчиком которой является Конструкторское бюро "ЛУЧ", представлена на выставке MSPO 2026.

Отмечается, что ее максимальная дальность составляет 110 километров, боевая часть – 220 килограммов, калибр – 300 мм, длина – 7,6 метра, а общая масса – 907 килограммов.

Ракета способна корректировать траекторию по заданным координатам на протяжении всего полета, используя спутниковую навигацию и бортовую инерциальную систему.

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"Представленный на выставке образец заметно отличается от предыдущих боеприпасов семейства: ракета получила измененную хвостовую часть с вращающимся блоком. В предыдущей конструкции во время полета вокруг продольной оси вращалась вся ракета. Благодаря такому решению корпус ракеты остаётся стабилизированным в полете", – пишет издание.

Новые разработки Украины в области вооружений

Как сообщал УНИАН, Украина продемонстрировала компоненты мультикалиберного зенитного ракетного комплекса "Шершень". В частности, пункт управления с рабочими местами командира и оператора, пусковую установку и обзорную радиолокационную станцию.

Комплекс может использовать как советские ракеты типа Р-60, Р-73 и Р-27, так и западные AIM-9 и AIM-132. В его состав входят станция сопровождения целей, пункт боевого управления и до четырех пусковых установок.

При этом обзорная радиолокационная станция комплекса может быть любой, а также он может использовать информацию из мобильных автоматизированных систем управления (АСУ) силами и средствами авиации, противовоздушной обороны ВСУ "Ореанда" или "Вираж-Планшет". В свою очередь, этот ЗРК может работать с системой "Кречет" и получать информацию от других РЛС и источников обнаружения воздушных целей.

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