Нацбанк ослабил гривню: официальный курс валют на 10 сентября

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,99 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 10 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,65 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,99 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 35 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,67/44,70 грн/долл., а к евро – 52,03/52,04 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 9 сентября вырос на 9 копеек и составил 44,87 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,39 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне также подорожал на 9 копеек и составил 52,14 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,50 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 20 копеек и составил 44,80 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 30 копеек и составил 52,25 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,20 гривни, а евро – по курсу 51,25 гривни за единицу иностранной валюты.

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