Переговоры России с Китаем по одному из ключевых энергетических проектов приостановлены

Переговоры были приостановлены из-за отсутствия прогресса в урегулировании значительной разницы в цене на газ.

Переговоры между Китаем и Российской Федерацией о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" зашли в тупик. Об этом со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщает South China Morning Post.

"Китай надеется получить цену, сопоставимую с льготным тарифом для населения в России – около 50 долларов за тысячу кубометров, или, по крайней мере, с внутренней ценой для промышленных потребителей – примерно 120–130 долларов за тысячу кубометров", – сказал один из собеседников.

У России другие ожидания, поскольку она хочет ориентироваться на цену газа по действующему газопроводу "Сила Сибири-1".

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По словам собеседника, нынешняя средняя цена импортируемого Китаем газа по "Силе Сибири-1" составляет около 258 долларов за тысячу кубометров. Цена, по которой Россия продавала газ Европе до начала войны в Украине, превышала 420 долларов за тысячу кубометров.

Ожидается, что газопровод "Сила Сибири-2" будет транспортировать в Китай через Монголию 50 млрд кубометров газа в год с газовых месторождений Ямала в Арктике.

В Центре новых евразийских стратегий считают, что переговорная позиция Китая "укрепляется с каждым днём", поэтому у Пекина нет особых причин спешить с решением о строительстве "Силы Сибири-2".

По мнению экспертов, на переговорную стратегию Китая в отношении России может повлиять ситуация с поставками энергоносителей через Ормузский пролив. Любые риски или перебои с поставками энергоносителей через критически важные морские пути Ближнего Востока заставляют Китай тщательно анализировать глобальную энергетическую безопасность, диверсифицировать поставки и корректировать свою переговорную стратегию со всеми поставщиками.

"Сила Сибири-2" – последние новости

В мае стало известно, что Москва и Пекин согласовали ключевые параметры проекта газопровода "Сила Сибири-2", однако окончательные детали его реализации, в частности сроки и график строительства, не согласовали. Reuters тогда обращал внимание на то, что в документах, подписанных во время визита Владимира Путина в Пекин, не говорилось ни о каких договоренностях по нефти и газу.

Напомним, еще в начале прошлой осени "Газпром" и государственная нефтегазовая компания Китая CNPC подписали меморандум о реализации проекта "Сила Сибири-2". По оценке российско-евразийского центра Карнеги, строительство газопровода на территории России и Монголии может обойтись примерно в 36 млрд долларов.

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