Тысячи мигрантов попадают в ЕС по фальшивым сирийским паспортам - СМИ

Об этом пишет газета The Daily Telegraph, сообщает ТАСС.

Как выяснил корреспондент издания, необходимый документ можно получить, обратившись с соответствующим запросом по телефону, указанному на странице одной из групп в арабской версии социальной сети Facebook.

В ответ на звонок журналиста, назвавшегося выходцем из Египта, контрабандист под именем Модара Альнабвани "предложил организовать переезд из Турции в Грецию вместе с прилагающимся фальшивым сирийским паспортом за 2 тысячи фунтов стерлингов ($3,1 тысячи)", сообщает издание.

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Предполагалось, что "беженец" самостоятельно прибудет в Стамбул, откуда его автомобилем доставят в турецкий порт Измир на берегу Эгейского моря, а далее - на резиновой лодке - на греческий остров Лесбос.

Если разделить эти услуги по частям, то сама транспортировка стоила бы 800 фунтов ($1243) на каждого взрослого, перевоз ребенка до 10 лет должен был обойтись в полцены от этой суммы. Стоимость поддельного сирийского паспорта варьировалась от $1,5 до $2 тысяч. Правда, контрабандист предупредил, что не гарантирует того, что подделку не обнаружат.

По словам автора статьи, другие перевозчики более уверены в качестве поддельных паспортов, так как получили доступ к бланкам документов, похищенным из правительственных зданий в Сирии.

По утверждению издания, "тысячи поддельных документов находятся в свободном обращении в Турции и на других путях, ведущих в ЕС". Один из источников газеты и вовсе сообщил, что иракцы продают сирийские паспорта в секретных местах в Стамбуле по цене всего от €200 до €300.