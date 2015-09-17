Хорватия предупредила, что может закрыть границу для беженцев

Также он заявил, что возможности Хорватии принимать беженцев «полностью наполнены», передает Радио Свобода.

После того, как на днях свой закрыла границу с Сербией Венгрия, мигранты, которые стремятся через Сербию добраться до богатых стран Европейского союза, отправились в Хорватию, чтобы добираться до Германии и далее через эту страну, и приезжают туда тысячами.

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Они проходят мимо пункты пропуска через открытую по сути границу, где их отлавливает полиция, чтобы отправить в лагеря беженцев для регистрации. Часть уже вырвалась и направляется, по их словам, до Германии пешком полями или вдоль железных дорог (а для этого еще надо пройти Словению и Австрию).

Ранее УНИАН сообщал, что беженцы, которые устали от ожидания автобусов, прорывают полицейские заслоны на границе Хорватии.