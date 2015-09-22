Amnesty International призывает ЕС не закрывать границы для беженцев

Об этом говорится в заявлении организации, передают РИА Новости.

"Вместо того чтобы закрывать границы и направлять подразделения полиции особого назначения, пограничные страны ЕС должны предоставить безопасный проход для людей, которые нуждаются в международной защите", — заявила Amnesty International в преддверии встречи глав МВД стран ЕС, на которой будет обсуждаться вопрос квот приема беженцев, а также экстренного саммита ЕС по этой проблеме.

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Amnesty International при этом подчеркнула, что "провал на саммите невозможен". "Лидеры ЕС должны достичь соглашения по организованному и гуманному ответу на проблему", — говорится в заявлении. "На столе переговоров уже есть ряд вариантов решений, не хватает только политической воли", — подчеркивает Amnesty International.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Венгрии одобрил закон, разрешающий правительству использовать армию для урегулирования кризиса с беженцами.