Чехия угрожает ЕС судом в случае принятия обязательных квот на распределение беженцев

Такое заявление он сделал в интервью изданию Pravo, обнародованном в субботу, 19 сентября, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

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Бєлобрадек отверг упреки в адрес Праги, Чехия проявляет недостаточную солидарность в вопросе распределения беженцев. По его словам, Чехия предложила принять на добровольных началах 1,5 тысячи беженцев.

Зато, как отмечается, недавно министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пригрозил принять квоты "большинством голосов" в случае сопротивления противников такого мероприятия. В Евросоюзе должны распределить 120 тысяч беженцев между странами-членами. Впрочем, некоторые страны сопротивляются инициативам Брюсселя по урегулированию миграционной кризиса.

Как известно, в начале недели министры внутренних дел стран ЕС смогли договориться только о добровольном разделе 40 тысяч беженцев между странами-членами Евросоюза, но не обязательны квоты. На фоне нерешенности проблемы председатель Европейского Совета Дональд Туск созвал на 23 сентября проведение внеочередного саммита ЕС.