Венгрия одобрила использование нелетального оружия против мигрантов

Военнослужащие смогут применять нелетальное оружие, в том числе резиновые пули, слезоточивый газ и сети, передает Би-би-си. Согласно новому закону, армия получает право принимать участие в патрулировании границы.

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Ранее парламент Венгрии значительно ужесточил миграционное законодательство, введя за нелегальное проникновение на территорию страны наказание в виде тюремного заключения.

Чтобы остановить неконтролируемый поток мигрантов, Венгрия уже перекрыла металлическим забором с колючей проволокой границу с Сербией и начала строить аналогичную стену на границе с Хорватией.

По самым консервативным оценкам, за этот год через территорию Венгрии прошли уже более 200 тыс. мигрантов, которые стремятся попасть в экономически развитые страны Евросоюза, в первую очередь в Германию.