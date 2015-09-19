Венгрия из-за наплыва беженцев начала частичную мобилизацию резервистов для защиты границы

Об этом сообщает сайт ведомства, пишет Европейская правда.

Резервистов планируется разместить в частях, где те будут исполнять обязанности военных регулярной армии, которые сейчас задействованы в охране границ.

Пока планируется привлечь несколько сотен резервистов, которые также могут быть отправлены к границе с Сербией, закрытую Венгрией для прохода беженцев с 15 сентября.

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Как известно, 18 сентября из-за миграционного кризиса венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в шести районах вблизи сербской границы.

Венгрия приступила к возведению забора на границе с Хорватией, чтобы остановить поток мигрантов, и уже направила сотни военных и полицейских на границу.

16 сентября Венгрия начала приготовления к строительству 70-километровой стены на границе с Румынией.

Кроме того, с 15 сентября вступило в силу новое миграционное законодательство Венгрии, которое затрудняет прибытие мигрантов в страну и позволяет их задерживать.