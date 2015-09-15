Венгрия ввела чрезвычайное положение в двух регионах из-за наплыва беженцев

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач, передает Budapest Business Journal.

Таким образом, чрезвычайное положение позволяет аресты и вынесение приговоров по сокращенной процедуре в отношении лиц, ищущих убежища. То есть отныне они могут быть депортированы в Сербию в считанные часы.

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Кроме того, введение чрезвычайного положения облегчает преследование венгров, которые подозреваются в оказании незаконной помощи соискателям убежища.

Стоит подчеркнуть, что возможность объявления чрезвычайного положения предусмотрена новыми иммиграционными законами, вступающими в силу сегодня, 15 сентября.

Напомним, 14 сентября административный суд Австрии пришел к выводу, что Венгрия больше не является безопасной для беженцев страной.

Ранее Венгрию критиковали за политику в отношении беженцев. В сети, в частности, обнародовали видео, как венгерская полиция бросает в толпу беженцев едой.