Почти половина россиян почувствовала негативное влияние санкций Запада - опрос

Эта цифра в три раза больше, чем в августе 2014 г. (15%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Данное мнение разделяют прежде всего сторонники КПРФ (55%), 18-24-летние (52%) и высокообразованные (52%). Об улучшении ситуации говорит 21% опрошенных, еще 22% не видят каких-либо существенных изменений в государстве в связи с санкционными мерами Запада.

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При этом несмотря на последствия санкций, более двух третей россиян (69%) считают верным, что Россия оказала поддержку боевикам Донбасса. Обратного мнения придерживаются 17% респондентов (27% среди 18-24-летних, 28% среди электората непарламентских партий).

В свою очередь 56% не считают возможным отказать в помощи "ДНР" и "ЛНР" ради снятия ограничений, введенных рядом зарубежных стран. В первую очередь данной позиции придерживаются мужчины (63%), сторонники КПРФ (63%), респонденты с высшим образованием (64%). Допускают подобное 25% участников опроса.

Смириться с определенными экономическими потерями ради продолжения внешнеполитического курса в Украине готов каждый второй (51%). Не согласны терпеть лишения и неудобства 37%.