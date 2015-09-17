США осудили решение России закрыть американский культурный центр в Москве

Об этом заявил в среду посол США в России Джон Теффт, передает Радио Свобода.

По его словам, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы, при которой работал культурный центр, сообщила, что прекращает силу договоренности с посольством, которое поддерживало его деятельность, и заявила, что намерена заменить директора центра-американца и полностью взять под контроль его деятельность.

Такой шаг дальше вредит уже испорченным последнее время отношениям между двумя странами, считают в посольстве.

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Директор библиотеки Вадим Дуда заявил, что Американский центр продолжит работу, но уже как сугубо российское заведение, без финансирования и поддержки со стороны США.

Этот центр, созданный в 1993 году, в течение 22 лет проработал в прежнем совместном формате. Он распространял знания об американской культуре своей библиотекой англоязычной литературы и регулярными культурно-просветительскими мероприятиями с участием известных американских политиков, деятелей культуры или спорта.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Москве пройдет съезд сепаратистов со всего мира. Грант на финансирование мероприятия полученный из фонда, патронируется Кремлем.