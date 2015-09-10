Минобороны Южной Кореи: КНДР запустит новую баллистическую ракету 10 октября

10:15, 10 сентября 2015
Мир
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КНДР проведет запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты 10 октября или в одну из ближайших к этому числу дат.

Баллистическая ракета / Official U.S. Navy Page, Flickr.com

Об этом говорится в докладе южнокорейского министерства национальной обороны, представленном в парламенте страны, передает ТАСС.

"Скорее всего, запуск будет приурочен к 70-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, которая отмечается 3 октября, - говорится в документе. - Пуск будет произведен с модернизированного стартового комплекса на ракетном полигоне в Тончхан-ри провинции Пхёнан-Пукто".

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Отмечается, что КНДР почти завершила строительство нового стартового комплекса для ракет большой дальности в районе границы с Китаем. 

Агентство также сообщило, что южнокорейские разведывательные спутники обнаружили признаки изготовления ракеты большой дальности на военном заводе вблизи Пхеньяна.

По его данным, власти КНДР планируют 10 октября провести в Пхеньяне грандиозный военный парад.

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