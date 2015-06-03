Южная Корея испытала ракету, которая может нанести удар по любой точке в КНДР

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сайт администрации президента, передает LB.ua.

"Испытание показало улучшенный потенциал баллистической ракеты, который может нанести удар по любой части Северной Кореи стремительно и с точностью, в случае вооруженной агрессии или провокации", - говорится в заявлении Голубого дома (официальная резиденция президента Южной Кореи).

Это первое испытание ракеты с дальностью полета более 500 километров, разработка которой ведется в течение последних трех лет. Агентство оборонных разработок провело испытание в уезде Тхэан провинции Чхунчхон-Намдо на западе Южной Кореи.

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Разработка ракеты началась в 2012 году после того, как Южная Корея и США достигли соглашения о том, что Южная Корея может увеличить дальность своих баллистических ракет с 300 до 800 километров. Это же соглашение позволяет Южной Корее увеличить вес боеголовки с нынешнего лимита в 500 килограммов до 1,5 тонны при условии дальности действия ракеты не более 300 километров. Сейчас на вооружении южнокорейской армии находятся ракеты дальностью 300 километров с зарядами весом не более 500 килограммов.

Испытания прошли через месяц после того, как КНДР объявила об успешном запуске баллистической ракеты подводной лодки. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), пуск баллистической ракеты, которая была произведена по инициативе лидера КНДР Ким Чен Ына, был осуществлен из подводного положения. О точном времени и месте проведения испытательного пуска не сообщалось. США, однако, назвали подделкой фотографии запуска северокорейской баллистической ракеты для подлодок.