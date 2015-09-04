Папа Римский сам заехал в магазин за очками

Папа Франциск приехал в магазин очков на обычной машине и провел около 40 минут, примеряя новые оправы, передает Би-би-си. В итоге он попросил, чтобы ему просто вставили новые стекла, и настоял, что сам оплатит покупку.

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"Мне не нужна новая оправа, мне просто нужно заменить стекла, я не хочу тратить много", - приводят СМИ слова папы.

Владелец магазина Алессандро Спициа и раньше изготавливал очки для папы, однако обычно сам доставлял их в Ватикан. По его словам, он понятия не имел, что к нему может зайти понтифик.

Франциск, известный своей скромностью, сделал заботу о бедных и нестяжание главным девизом своего пребывания во главе Римско-католической церкви. Он неоднократно жертвовал свои личные вещи на благотворительность.