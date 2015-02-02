Выпуск журнала Charlie Hebdo приостановлен
15:45, 02 февраля 2015Мир
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Следующий номер французского сатирического журнала Charlie Hebdo увидит свет через несколько недель.
REUTERS
Редакция французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, на которую несколько недель назад совершили нападение террористы, решила приостановить выпуск журнала, сообщает Deutsche Welle.
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Следующий номер издания поступит в продажу через несколько недель. В редакции объясняют перерыв тем, что работники устали и чувствуют себя истощенными.
Напомню, в ходе атаки на издание Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.
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