Выпуск журнала Charlie Hebdo приостановлен

Редакция французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, на которую несколько недель назад совершили нападение террористы, решила приостановить выпуск журнала, сообщает Deutsche Welle.

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Следующий номер издания поступит в продажу через несколько недель. В редакции объясняют перерыв тем, что работники устали и чувствуют себя истощенными.

Напомню, в ходе атаки на издание Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.