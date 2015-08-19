Дональд Трамп догоняет Хиллари Клинтон в рейтинге кандидатов в президенты США - СМИ

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные опросов.

В июле Трамп лидировал среди всех претендентов на пост президента от Республиканской партии.

На данный момент Трамп отстает от своего главного конкурента Клинтон всего на шесть пунктов. По итогам опросов, еще в июле он уступал Клинтон 16 пунктов в рейтинге.

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Сообщается, что 67% избирателей-республиканцев поддержали Трампа в июле, в настоящее время 79% их симпатий на его стороне. Основной электорат Трампа, согласно опросам, составляют мужчины - 53%, из них белые избиратели представлены большинством - 55%.

Официальный кандидат от республиканцев на президентских выборах, окончательно будет назван через год. Среди сторонников демократов по-прежнему лидирует Хиллари Клинтон.