В Испании готовят базу для самых масштабных учений в истории НАТО

Об этом сообщает сайт центрального штаба вооруженных сил НАТО в Европе, передает "ЕвроПравда". "Наиболее амбициозные учения в современной истории НАТО требуют столь же масштабной материально-технической поддержки", - отмечают в Альянсе.

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Группе поддержки была поставлена задача возвести "палаточный городок" для учений, которые планируется начать в последнюю неделю сентября. Чтобы уложиться в срок, 392 контейнера со всем необходимым оборудованием прибыли на базу в конце июля.

Обустройством лагеря для военных занимаются около 120 военнослужащих из Австрии, Германии, и США.

По словам военных, планы для точного позиционирования каждой палатки и объект в лагере были разработаны год назад и казались простыми на бумаге, но в реальности возникли определенные проблемы. В частности, мешает постоянная жара, а температура часто выше 32 градусов. Кроме того, порывистый ветер превращает каждую палатку в "парус".

Несколько других локаций в Испании, а также Италии и Португалии также готовятся к Trident Juncture-2015, но Сарагоса является уникальным местом. В 15 км к северо-востоку от авиабазы ведутся многочисленные строительные работы на полигоне в Сан-Грегорио.

Объединенное командование отправит 650 своих сотрудников для управления и координации действиями 36 тыс. военных из более чем 30 стран.

Учения Trident Juncture-2015 пройдут в Италии, Португалии, Испании, Атлантическом океане, Средиземном море, Канаде, Норвегии, Германии, Бельгии и Нидерландах.