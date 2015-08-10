ВВС НАТО проводят учения "Красный флаг" на Аляске
19:52, 10 августа 2015Мир
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В маневрах, командование которыми осуществляется с базы ВВС США "Эльмендорф", задействованы истребители-бомбардировщики, а также самолеты-разведчики AWACS.
REUTERS
Военно-воздушные силы стран НАТО проводят совместные учения "Красный флаг" (Red flag) на Аляске.
Об этом сообщают РИА Новости.
В маневрах, командование которыми осуществляется с базы ВВС США "Эльмендорф", задействованы истребители-бомбардировщики, а также самолеты-разведчики AWACS.
Завершение учений запланировано на 24 августа.
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