ВВС НАТО проводят учения "Красный флаг" на Аляске

Военно-воздушные силы стран НАТО проводят совместные учения "Красный флаг" (Red flag) на Аляске.

Об этом сообщают РИА Новости.

В маневрах, командование которыми осуществляется с базы ВВС США "Эльмендорф", задействованы истребители-бомбардировщики, а также самолеты-разведчики AWACS.

Завершение учений запланировано на 24 августа.

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