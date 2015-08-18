Организаторы взрыва в Бангкоке использовали самодельную бомбу

Об этом заявил главнокомандующий тайской армии Удомдеж Ситабутр, передает Би-би-си. "Это непохоже на инциденты на юге Тайланда. Этот тип бомбы также не используется на юге",- сказал Удомдеж Ситабутр в интервью местному телеканалу.

По мнению следователей, исполнители атаки использовали мощную самодельную бомбу.

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Как считает министр обороны страны Правит Вонгсувонг, основной целью нападения были иностранные туристы. Согласно последним официальным сообщениям, среди 22 погибших в результате атаки было 8 иностранцев. Еще 123 человека были ранены. Китайское агентство Синьхуа передает, что трое из погибших были гражданами Китая. Также были убиты двое жителей Гонконга, двое граждан Малайзии и один гражданин Филиппин.

Ответственность за взрыв по-прежнему никто на себя не взял.

На месте происшествия работают следователи. Как заявил представитель местной полиции, сбор улик по состоянию на утро вторника еще не был завершен.