Организаторы взрыва в Бангкоке использовали самодельную бомбу
Стиль нападения не похож на почерк мусульманских радикалов из южных регионов страны. По мнению минобороны страны, основной целью нападения были иностранные туристы.
Об этом заявил главнокомандующий тайской армии Удомдеж Ситабутр, передает Би-би-си. "Это непохоже на инциденты на юге Тайланда. Этот тип бомбы также не используется на юге",- сказал Удомдеж Ситабутр в интервью местному телеканалу.
По мнению следователей, исполнители атаки использовали мощную самодельную бомбу.
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Как считает министр обороны страны Правит Вонгсувонг, основной целью нападения были иностранные туристы. Согласно последним официальным сообщениям, среди 22 погибших в результате атаки было 8 иностранцев. Еще 123 человека были ранены. Китайское агентство Синьхуа передает, что трое из погибших были гражданами Китая. Также были убиты двое жителей Гонконга, двое граждан Малайзии и один гражданин Филиппин.
Ответственность за взрыв по-прежнему никто на себя не взял.
На месте происшествия работают следователи. Как заявил представитель местной полиции, сбор улик по состоянию на утро вторника еще не был завершен.