СМИ: Количество жертв взрыва в Бангкоке возросло до 27 человек, среди которых - иностранцы

Жертвами взрыва в таиландской столице стали 27 человек, в том числе несколько иностранцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Нейшн".

В полицейском госпитале Бангкока, куда доставляют раненых, заявили ТАСС, что большинство пострадавших - туристы из Китая. Вместе с тем, по данным агентства Киодо, во время взрыва также получили ранения граждане Японии.

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Как сообщил корр. ТАСС с места событий, взрыв прогремел в центре Бангкока прямо напротив места, где многие верующие возносят свои молитвы индуистскому богу Эровану. Это святилище построено рядом с одноименным торговым комплексом. Здесь всегда людно, поскольку тут же проходят всевозможные представления, популярные у местных жителей и туристов.

Место взрыва сейчас оцеплено полицией и вооруженными силами. Закрыты все близлежащие станции метро.