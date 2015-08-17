Опубликованы фото и видео кровавого теракта в столице Таиланда

17:18, 17 августа 2015
Мир
2566

В результате теракта в центре столицы Таиланда Бангкоке погибли 15 человек, ранены 80.

Мощный взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части города в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища.

Читайте такжеНовые подробности теракта в Бангкоке: бомба была установлена на мотоцикле

На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции Бангкока.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter