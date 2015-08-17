Опубликованы фото и видео кровавого теракта в столице Таиланда

Мощный взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в деловой и туристической части города в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища.

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На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции Бангкока.