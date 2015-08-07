В США заподозрили Иран в продолжении работ на ядерном объекте в Парчине

Об этом со ссылкой на спутниковые изображения сообщает американский Институт науки и международной безопасности –группа, основанная бывшим инспектором МАГАТЭ для научной экспертизы в дебатах о ядерном оружии, передает радио "Свобода".

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"Этот новый вид деятельности может быть последней попыткой скрыть вещественные доказательства", – предполагают аналитики.

На снимках, сделанных уже после заключения соглашения по ядерной программе Тегерана 14 июля, они увидели бульдозер или каток, а также похожий на контейнер объект, которые двигались в районе Парчина.

Иран заявляет, что эта активность не имеет никакого отношения к секретному объекту и является частью дорожных работ в этом районе.

Договоренности шести мировых держав с Ираном предусматривают отмену международных санкций против Тегерана в обмен на ограничение им ядерной программы.