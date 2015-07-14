Меркель: Соглашение с Ираном стало успехом международной дипломатии

Соглашение по иранской ядерной программе является успехом международной дипломатии. Об этом говорится в опубликованном правительством ФРГ заявлении канцлера Ангелы Меркель.

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