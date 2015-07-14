Меркель: Соглашение с Ираном стало успехом международной дипломатии

21:01, 14 июля 2015
Мир
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Соглашение по иранской ядерной программе является успехом международной дипломатии. Об этом говорится в опубликованном правительством ФРГ заявлении канцлера Ангелы Меркель.

REUTERS

"Достигнутое сегодня соглашение - успех настойчивой политики и международной дипломатии", - отметила глава кабмина ФРГ, передает ТАСС.

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Как известно шесть стран-посредников (США, Германия, Великобритания, Франция, Китай и Россия) достигли соглашения с Ираном относительно ограничения ядерной программы страны в обмен на смягчение санкций.

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