На уничтожение санкционных сыров из ЕС Россия призовет армию бульдозеров

Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, передает Би-би-си. Кроме того, он сообщил, как будут уничтожены и другие продукты питания, поставленные из Европы.

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"Растительные продукты запахивают в специально отведенных местах. Мясо отправляют на утильзаводы, где их перерабатывают в мясо-костную муку. Эта мука может быть использована в качестве корма для животных, потому что она будет полностью обезврежена в процессе переработки. С молоком, как и с любой другой жидкостью будут поступать, то есть выливать в определенных местах. Сыры, скорее всего, пройдет бульдозер, а потом - на свалки", - объяснил Алексей Алексеенко.

При этом помощник главы Россельхознадзора заявил, что отправлять продукты в детские дома или в помощь на юго-восток Украины нецелесообразно, поскольку "неизвестно, кем выработана эта продукция, какие риски она в себе несет".

Ранее в пятницу правительство России утвердило процедуру уничтожения незаконно ввезенных в страну продуктов. Избавляться от санкционных продуктов предписано "незамедлительно" в присутствии не менее двух незаинтересованных лиц. Кроме того, документ обязывает записывать процедуру на видео и фото с указанием даты и времени.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении с 6 августа товаров, ввоз которых запрещен в рамках продуктового эмбарго.