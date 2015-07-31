Медведев поручил снимать на видео уничтожение санкционных продуктов из стран Запада

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом говорится в соответствующем постановлении Медведева.

«Уничтожение запрещенной к ввозу продукции производится в присутствии не менее двух незаинтересованных лиц. Уничтожение в обязательном порядке фиксируется с помощью видеозаписи, фото - и киносъемки с указанием даты и времени их проведения», - подчеркивается в документе.

При этом документом предусмотрено, что запрещенная к ввозу продукция уничтожается независимо от того, установлено или не установлено лицо, совершившее внешнеэкономическую сделку, предусматривающую ввоз на территорию России такой продукции.

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Согласно постановлению, запрещенная к ввозу продукция подлежит немедленному изъятию и уничтожению после оформления акта (протокола) о факте изъятия.

При этом решение об изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции принимается уполномоченными должностными лицами Федеральной таможенной службы, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору или Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Уничтожение запрещенной к ввозу продукции производится любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в сфере охраны окружающей среды, на основании акта об уничтожении запрещенной к ввозу продукции», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 29 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввезенных в Россию продуктов, подпадающих под эмбарго.

Справка УНИАН. Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте - после аннексии РФ украинского Крыма.

7 августа 2014 года российские власти объявили о запрете поставок ряда продовольственных товаров из стран, которые ввели или поддержали санкции против России. Среди государств, которые попали под действие российских санкций: США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Швейцария, Япония.

24 июня Путин заявил, что подписал указ о продлении на год меры в ответ на санкции Запада. Запрет на ввоз таких продуктов действует до 5 августа 2016 года.