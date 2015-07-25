СБ ООН назначил рассмотрение проекта резолюции по катастрофе MH17 на 29 июля

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Новой Зеландии, являющейся председателем СБ в июле.

"Голосование по проекту резолюции, касающейся авиакатастрофы MH17 назначено на вторую половину дня среды", - сказала официальный представитель дипмиссии Никола Гарви.

Она уточнила, что на рассмотрение Совбеза будет вынесен документ, предложенный делегацией Малайзии, который квалифицирует случившееся как "угрозу международному миру и безопасности" и предусматривает создание международного трибунала.

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Ранее, собственному корреспонденту УНИАН в дипломатических кругах сообщили, что проект резолюции о создании трибунала для преследования виновных в трагедии рейса МН-17 будет вынесен на голосование в Совете Безопасности ООН 29 июля.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает от Совета безопасности ООН принятия резолюции о создании международного трибунала по расследованию катастрофы самолета «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний» 17 июля прошлого года в Донецкой области.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.

Россия выступала против этого предложения.