Катастрофа "Боинга" на Донбассе: Нидерланды объявят результаты расследования до конца лета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр, председатель Государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Геннадий Зубко.

«Сегодня мы ждем от нидерландской стороны основных заключений, и главное - мы ждем от Совета безопасности ООН принятия резолюции о создании международного трибунала на основе ad hoc и начала работы такого трибунала», - сказал Зубко.

Он отметил, что есть понимание в Совбезе ООН по созданию такого трибунала. «На сегодня только одна страна высказалась против такого решения - это РФ, которая возражает не только против трибунала, но и против расследований, которые были проведены нидерландской стороной», - сказал Зубко.

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По его словам, практически все, что было нужно, - поисковая операция, обеспечение условий, чтобы провести как техническое, так и уголовное расследование на украинской территории, - Украина сделала.

Зубко сообщил, что Нидерланды в третьей декаде августа объявят заключение технической комиссии по расследованию этой катастрофы.

Он отметил, что техническое расследование уже завершается и есть два рапорта нидерландской стороны, направленные украинской Национальной комиссии по расследованию катастроф гражданской авиации, которая, в свою очередь, собирает комментарии от министерств, чтобы добавить их к своему официальному рапорту.

«На следующей неделе эти комментарии будут отправлены нидерландской стороне, а в третьей декаде августа нидерландская сторона, собрав все комментарии, будет объявлять о заключениях технической комиссии», - сказал Зубко.