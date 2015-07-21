ООН 29 июля будет голосовать по трибуналу для виновных в трагедии МН-17 - источник
Проект резолюции о создании трибунала для преследования виновных в трагедии рейса МН-17 будет вынесен на голосование в Совете Безопасности ООН 29 июля.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в дипломатических кругах.
Дипломат подтвердил, что в понедельник Россия на закрытых консультациях предоставила свой проект резолюции, но он не устраивает пять стран - Нидерланды, Малайзию, Украину, Австралию и Бельгию, которые продолжают совместно работать над текстом документа.
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По его словам, 28 июля в Нью-Йорке пройдет встреча министров иностранных дел пятерки, а 29 июля проект резолюции о создании трибунала будет вынесен на голосование в Совет Безопасности ООН.
Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.
Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.
Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.
Малайзия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.
Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.
Россия выступала против этого предложения.