Между США и Кубой планируют запустить круизные суда

В компании еще дожидаются официального ответа кубинской стороны. Как ожидается, первый круизный маршрут между США и Кубой откроется в начале следующего года, передает Русская служба Би-Би-Си.

На данный момент граждане США могут прибывать на Кубу с гуманитарными целями или проведать родственников.

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На прошлой неделе США и Куба официально объявили о том, что вновь откроют свои посольства в Гаване и Вашингтоне.