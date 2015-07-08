Между США и Кубой планируют запустить круизные суда
08:30, 08 июля 2015Мир
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Одна из крупнейших мировых круизных компаний Carnival Corp получила одобрение от властей США на организацию круизов на Кубу из Майами.
REUTERS
В компании еще дожидаются официального ответа кубинской стороны. Как ожидается, первый круизный маршрут между США и Кубой откроется в начале следующего года, передает Русская служба Би-Би-Си.
На данный момент граждане США могут прибывать на Кубу с гуманитарными целями или проведать родственников.
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На прошлой неделе США и Куба официально объявили о том, что вновь откроют свои посольства в Гаване и Вашингтоне.
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