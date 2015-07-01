Куба и США откроют посольства в Вашингтоне и Гаване 20 июля

Об этом сообщили в кубинском МИД, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Дипломаты Кубы заявили, что эта дата названа в письме, направленном президентом США Бараком Обамой Раулю Кастро. Ожидается, что американский президент выступит с соответствующим заявлением сегодня, 1 июля.

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На 20 июля также запланирована пресс-конференция министра иностранных дел Кубы, который расскажет об открытии посольства в Вашингтоне.

На данный момент в Гаване и Вашингтоне действуют секции интересов двух стран при посольстве Швейцарии. США и Куба начали тайные переговоры о восстановлении отношений, разорванных в 1961 году, в середине 2013-го. 17 декабря 2014 года Обама и Кастро объявили о намерении нормализовать отношения. Затем в Гаване и Вашингтоне прошел ряд встреч, посвященных возобновлению дипотношений.

Ранее УНИАН сообщал, что власти США официально исключили Кубу из списка стран-спонсоров терроризма.