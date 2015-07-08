Ципрас назвал кризис в Греции общеевропейской проблемой

Кризис в Греции является общеевропейской проблемой. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам саммита зоны евро в Брюсселе, передает ТАСС.

"Нашей главной задачей является достижение социально-справедливого и экономически жизнеспособного соглашения, - отметил Ципрас. - У нас нет греческой проблемы, у нас есть общеевропейская проблема".

"Греческое правительство представило сегодня предложения, которые были сформулированы как национальная стратегия на вчерашнем совете политических лидеров (лидеров парламентских партий), - подчеркнул премьер. - Они включают в себя обязательства по достаточному покрытию финансовых потребностей, сильный инвестиционный пакет для решения проблемы безработицы, а также предполагают под собой предметное обсуждение необходимой реструктуризации долга".

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Ципрас сообщил, что переговоры в рамках саммита прошли в позитивном ключе. "Мы начали интенсивный диалог для того, чтобы найти решение до конца недели, - отметил он. - Правительство имеет в руках сильное оружие - вердикт греческого народа".