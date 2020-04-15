Пасхальные кролики на карантине: греческие кондитеры сделали шоколадных ушастиков в масках и перчатках (видео)

Таким образом шоколатье хотят не только развеселить людей, но и напомнить о правилах карантина, которые будут действовать и на Пасху.

Греческие кондитеры специально к Пасхе готовят шоколадных кроликов со средствами защиты от коронавируса.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, из голубой помадки мастерят для них перчатки и маску для лица. Шоколатье утверждают – хотят не только рассмешить людей, но и напомнить о правилах карантина, которые будут действовать даже на Пасху.

Верующие восточного обряда, как известно, Воскресение Господне будут встречать в это воскресенье, 19 апреля. Праздничные службы из-за карантина в Греции и остальных странах будут проводить онлайн.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента призвали украинцев праздновать Пасху дома, а также опубликовали время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.