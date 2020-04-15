Пасха на карантине: стало известно время трансляций праздничных богослужений на ТВ

Офис президента призвал украинцев праздновать Пасху дома.

Офис президента опубликовал время трансляций Пасхальных богослужений на центральных украинских телеканалах.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram-канале.

У президента призвали украинцев праздновать Пасху дома.

Когда смотреть службу на Пасху

Офис президента обнародовал график богослужений:

Украинская греко-католическая церковь - 19 апреля на ICTV и UA: Первый в 7:30-11:00;

Православная церковь Украины - в ночь с 18 на 19 апреля на "1 + 1" и UA: Первый в 23:30-3:00;

Украинская православная церковь (Московского патриархата) - в ночь с 18 на 19 апреля на каналах "Интер" и UA: Первый в 23:00-3:00.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели. За сутки зарегистрировано 392 новые случаи.

Христиане западного обряда в этом году отметили Пасху 12 апреля. Христиане восточного обряда будут праздновать на неделю позже, 19 апреля.

В свою очередь президент Украины и министр здравоохранения неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавирус.