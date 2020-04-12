Из-за коронавируса в Москве можно будет ездить только по специальным пропускам

С личной целью транспортом можно будет воспользоваться только дважды в неделю.

Из-за стремительного распространения нового коронавирус COVID-19 в Москве вводят специальный режим передвижения по городу – смогут ездить на личном или общественном транспорте лишь те, кто имеет специальные цифровые пропуска.

Соответствующий указ подписал мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет "Медуза". Такую же систему введут и в Подмосковье.

Спецпропуск станет обязательным для всех с 15 апреля. Получать пропуск нужно будет для поездок на любом виде личного и общественного транспорта – в том числе и на велосипеде, электросамокате, мотоцикле, скутере, автомобиле, такси (таксистов обяжут проверять у пассажиров пропуска), метро, пригородных электричках и наземном общественном транспорте.

Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. Проверять сведения будут по QR-коду на пропуске.

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Пропускная система будет носить заявительный характер - то есть, получить пропуск нужно будет заранее.

Для поездок на работу мэрия разработала отдельные пропуска, где количество поездок не ограничено.

Ограничений для поездок в лечебные учреждения нет, но пропуск нужно оформлять. А вот получить разрешение на поездки в личных целях можно будет только дважды в неделю.

Такие пропуска не нужно оформлять на детей до 14 лет. Без них также смогут передвигаться военные, сотрудники правоохранительных органов, судьи и другие служащие, которые имеют "удостоверение установленного государством образца". Еще пропуска не понадобятся журналистам и охранникам.

Наличие пропусков будут проверять патрульные. Граждане должны будут показать паспорт и пропуск - распечатку или экран смартфона.

Нарушителей будут штрафовать. 1 апреля депутаты Московской гордумы одобрили поправки в КоАП Москвы о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Жителей, которые нарушили режим самоизоляции, будут штрафовать на 5 тысяч рублей (около 1800 грн), если нарушение совершено "с использованием транспортного средства". В Подмосковье действуют аналогичные штрафы.

Для тех, кто ходит пешком, такие пропуска еще не предусмотрены. Однако нужно придерживаться других правил режима общей самоизоляции.